Heineken do Paraná lança experiência cervejeira nos moldes de Amsterdã

A partir do dia 10 de outubro, os moradores e turistas de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, poderão conhecer de perto o processo cervejeiro do Grupo Heineken, com a inauguração do Inside the Star – a experiência de marca corporativa da companhia. A cervejaria, que possui a maior produção de cerveja Heineken e Heineken 0.0 da companhia no Brasil, agora também será a segunda cervejaria do Grupo a oferecer ao público uma experiência aberta para visitação, cujo foco é gerar conexão com os consumidores por meio de uma imersão no processo cervejeiro.

Localizada na Av. Tocantins, 199, bairro Cara Cara, a nova experiência contará com um tour especial em que serão apresentados aos participantes os detalhes sobre a história da companhia, as curiosidades sobre as marcas que fazem parte do portfólio de alcoólicos e não alcoólicos, os projetos de sustentabilidade realizados e os processos e ingredientes que permeiam a produção de suas cervejas.

Além disso, o tour contará também com uma visitação à cervejaria e um bar pensado especialmente para que os visitantes tenham um momento para degustação de bebidas, tudo isso em um ambiente interativo.

Foto: Felipe Pietrochinski – divulgação.

Inaugurada em 2020, a primeira unidade da experiência do Inside the Star está localizado na cervejaria de Jacareí (SP). Após grande sucesso, a companhia decidiu expandir e criar mais um espaço em Ponta Grossa.

Ao todo, foram investidos mais de 7 milhões de reais para a realização do projeto, que possui diferenciais como degustação exclusiva, em que os visitantes poderão saborear um chope gelado extraído diretamente do tanque, entre outros.

“Temos uma relação bastante consistente com o estado do Paraná e ficamos felizes com mais essa oportunidade de contribuir com a cidade de Ponta Grossa e gerar novas experiências para o público se conectar ainda mais com a Heineken. Escolhemos essa região para a segunda unidade do Inside the Star porque além de ser a nossa maior cervejaria, ela ainda possui uma localização estratégica, próxima a

capital do Paraná e a outros pontos turísticos da região. Agora, esperamos cada vez mais nos conectar com a população da região e entorno, além de atrair turismo e movimentar a economia local. Esta é uma experiência ‘cervejeira’, perfeita para aqueles que adoram a bebida e querem conhecer o processo de produção e desenvolvimento do produto”, comenta Mauro Homem, vice-presidente de Sustentabilidade e Assuntos Corporativos do Grupo Heineken.

Para o anúncio, a companhia realizou nesta quinta-feira (12) uma pré-inauguração, que contou com a participação de autoridades locais, como Carlos Massa, Governador do estado do Paraná, e Elizabeth Schmidt, Prefeita da cidade de Ponta Grossa.

Além da cerimônia de abertura da experiência, durante o evento também foi realizada uma coletiva com a imprensa local e o anúncio da expansão da cervejaria.

Para aqueles que quiserem conhecer a novidade, as visitas acontecerão de terça-feira a sábado, com sessões às 10h e às 14h e duração aproximada de 2h30. Os ingressos poderão ser adquiridos a partir do dia 20 de setembro de 2024, por meio do site por R$50 inteira. Também serão disponibilizados ingressos de meia entrada para estudantes, idosos e pessoas com deficiência.

Serviço

Heineken Inside the Star – Ponta Grossa

Endereço: Av. Tocantins, 199 – Cara Cara, Ponta Grossa/PR – CEP: 84043-610.

Informações: www.insidethestar.com.br

O Inside the Star possui conteúdo direcionado ao público adulto. Não é permitida a entrada de menores de 18 anos.

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?