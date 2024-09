Motoristas que não receberem multa terão descontos em comércios no Paraná

O Governo do Paraná abriu nesta quarta-feira (18) as atividades da Semana Nacional do Trânsito com um pontapé inicial para a adesão ao programa que concede descontos para condutores e proprietários de veículos automotores que não tenham incorrido em infração de trânsito há pelo menos doze meses. O programa é o Bom Condutor, do governo federal.

A Semana Nacional do Trânsito ocorre anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro. Na solenidade de abertura, com a participação do vice-governador Darci Piana, o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) firmou parceria com a Associação Comercial do Paraná (ACP) para que os motoristas paranaenses sem infrações recebam descontos em estabelecimentos de varejo. Os detalhes serão definidos entre Detran-PR e ACP, mas a expectativa é de que as facilidades estejam disponíveis até o fim do ano.

Para ter acesso aos descontos, o motorista deve estar cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), disponível na Carteira Digital de Habilitação. “É uma parceria importante que visa reduzir o número de acidentes e estimular as boas práticas no trânsito”, afirmou Piana.

De acordo com o diretor-presidente do Detran-PR, Adriano Furtado, em todo o Brasil, pouco mais de 500 empresas aderiram ao programa para oferecer descontos. “No Paraná, a parceria com a Associação Comercial, tem o potencial de participação de 11 mil empresas. A segurança no trânsito depende de todos nós e queremos incentivar isso também benefícios”, reforçou.

Na opinião da diretora de Segurança no Trânsito da Secretaria Nacional de Trânsito, Maria Alice Nascimento, a adesão do Paraná ao Bom Condutor vai motivar os motoristas a adotarem práticas seguras nas vias de trânsito, reduzindo acidentes. “Muitas vezes a gente foca apenas na questão punitiva, mas esse programa reconhece os bons motoristas que são cidadãos exemplares”, disse.

Outra parceria firmada durante a abertura prevê ações conjuntas entre Detran-PR e o Serviço Social do Comércio (Sesc Paraná) nas áreas de educação, assistência social, saúde, esporte e lazer. Além disso, o Detran-PR também oficializou adesão à plataforma gov.br, que permitirá um acesso mais ágil e eficiente aos serviços públicos digitais dos mais de 150 milhões de usuários cadastrados na plataforma.

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?