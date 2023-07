Mario, Luigi e Princesa Peach invadem hamburgueria de Curitiba

A hamburgueria Chelsea Burger, de Curitiba, inaugurou nesta semana uma nova decoração, bem como um cardápio especial em homenagem ao Mario Bros, jogo de video-game que marcou gerações em todo o mundo. Os encanadores italianos Mario e Luigi são as atrações principais, num cardápio repleto de novidades, cores e sabores.

“Nossa grande aventura começa agora. Os irmãos Bros desembarcaram no Chelsea para um especial que vai conquistar coração dos antigos e novos fãs”, diz o comunicado da empresa.

“Para começar o jogo, a porção Starman com nuggets estrela de frango, fritas e cheddar. Já os irmãos encanadores são homenageados no Bros Mini Burgers, com dois mini hambúrgueres com molho cheddar e pães coloridos”. Tem ainda o Shake Princesa Peach, Burger Rei Browser com espinhentos nachos, sodas italianas e outras opções.

A hamburgueria temática até semana passada fazia uma homenagem á série Wandinha. A Chelsea funciona todos os dias, das 11h30 às 22h e fica na Rua Mal. Hermes, 113 – Centro Cívico.

