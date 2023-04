Chelsea apresenta especial Wandinha com cardápio e decoração temática

Depois de Os Simpsons é a vez da Wandinha, Mãozinha, Enid e toda a peculiar família Addams invadirem a hamburgueria Chelsea, em Curitiba. O local é conhecido por promover ações temáticas que atraem as famílias. Dessa vez, o cardápio e decoração são inspirados na série que está fazendo sucesso na Netflix.

A Tribuna foi conferir o espaço. Por lá, é tudo instagramável e conta com o quarto das meninas na Academia Nevermore, quadros temáticos, teias de aranha e algumas Mãozinhas escondidas.

Já os hambúrgueres têm inspiração nos personagens. Apesar de não ser um membro da família, o mordomo queridinho tem um lanche destinado a ele: o Tropeço Cheddar Fries leva fritas servidas em uma horripilante caveira com um rio de cheddar e bacon.

A homenagem ao patriarca e exímio atirador de facas deu origem ao Gomez Burger de Short Ribs no pão preto, alface, cheddar cremoso, coberto com ketchup e bacon crocante.

O Fester Addams Pancake é a receita do tio careca mais querido da TV, são três panquecas americanas alaranjadas servidas com calda de morango, chantilly preto e aterrorizantes enfeites de chocolate. Ótima pedida para quem não abre mão da sobremesa.

No cardápio das bebidas, as sodas italianas ganharam diversas versões. Um drink gótico e refrescante reflete a pura personalidade da Mortícia, com o doce sabor do morango, decorada com uma rosa roubada diretamente do jardim da família.

O sub-gerente do Chelsea, Dione Pereira, e a atendente Andressa da Silva Freitas, contam que os adultos e as crianças adoram os pratos. “O cardápio da Wandinha tem o menu completo, da refeição à sobremesa”, explica Pereira.

“O prato que as crianças ficam fascinadas é o Ovo da Aranha da Vovó Adams. O prato chega soltando fumaça e é ótimo para fotos”, diz a Andressa Freitas. “Além disso, todos gostam muito de tirar fotos na decoração”, completa.

Homenagem a Friends

Durante o especial da Wandinha, a decoração se destaca no Chelsea assim como os itens especiais do cardápio, mas os fãs de Friends podem ficar tranquilos, já que o menu inspirado na sitcom continua normalmente. Afinal, foi em homenagem a Friends que toda essa brincadeira temática teve início no restaurante. São várias outras opções no local, que tem até o cafezinho.

O estudante de arquitetura e urbanismo Enzo Gabriel, 18 anos, é um dos que pegou a decoração Friends. Ele e a mãe, Jocimara Tiepolo Cuenca, 51 anos, são clientes desde que as decorações temáticas começaram. “É bacana de vir aqui porque sempre tem uma decoração diferente. Nas primeiras vezes que viemos, tinha a decoração do Friends. Agora, tem a da Wandinha, da série. A gente ainda costuma pedir o sanduíche do tempo do Friends”, conta o estudante.

A mãe diz que a gosta do ambiente. “A gente vem, pelo menos, uma vez a cada três meses. É o período em que o Enzo começa a dizer que já está com saudade do sanduíche. Eu não sou muito de assistir a séries, mas estou pegando o jeito. Gostamos da comida servida aqui”, diz a Jocimara Tiepolo.

Serviço

Chelsea

Rua Marechal Hermes, 113 – Centro Cívico, Curitiba (PR)

Aberto todos os dias. De domingo à quinta-feira, das 11h30 às 22h. Sextas-feiras e sábados, das 11h30 às 23h.

Mais informações: @chelseaburger.br e (41) 3328-3197

Entrada gratuita

