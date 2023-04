Bolo de cenoura perfeito: a receita e os segredos da confeitaria profissional

Sabe aquele cheiro de casa de mãe em um sábado a tarde? O bolo de cenoura é um clássico que conquista muitas pessoas pelo sabor e praticidade. Ainda assim, conseguir fazer um bolo de cenoura perfeito pode não ser tão simples quanto parece.

Pensando nisso, o Bom Gourmet conversou com a confeiteira e sócia-proprietária da Shavuot Divino, Caroline Leal. E qual é o truque, afinal? Tradição e produtos de qualidade são o segredo para o bolo de cenoura perfeito.

“O nosso diferencial, o que torna nosso bolo de cenoura especial em relação aos demais é manter a tradição do bolo caseiro, que lembre o bolo de casa de mãe”, afirma.

Além do savoir-faire caseiro, a escolha cuidadosa dos ingredientes é essencial. “A receita é de um bolo simples, mas a gente usa produtos de qualidade”, comenta.

Para quem arriscar fazer um bolinho de cenoura gostoso para o café da tarde, é claro que também é preciso seguir a receita à risca usando a medida certa dos ingredientes, cuidar da temperatura do forno e até mesmo escolher a cenoura adequada. Se animou em fazer um bolo de cenoura perfeito e surpreender seus convidados? Confere a receita (abaixo), carro-chefe da Shavuot Divino.

Tempo de preparo: 40 minutos

Em um liquidificador, bata os ovos, óleo, açúcar e as cenouras. Adicione a farinha de trigo, bata bem. Adicione fermento. Unte e forma.

Asse em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos.

Para a calda, misture o leite condensado, o leite, chocolate em pó e a manteiga em fogo baixo. Depois de pronto, adicionar raspas de chocolate meio amargo para acabamento.

A Shaviot Divino fica localizada na R. Teixeira Coelho, 100 – Batel. Horário de atendimento de segunda a sexta, das 7h30 às 18h. Sábado, das 9h às 14h.

