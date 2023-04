Festival Comida di Buteco tem 31 participantes e preço fixo de R$ 30

Quem vai ficou em Curitiba no feriado de Tiradentes não pode perder o Comida di Buteco, concurso que premia o melhor buteco em mais de 40 cidades do Brasil. O concurso segue até 30 de abril e tem preço único de R$ 30 no prato participantes. Para este ano, o ingrediente obrigatório são ervas e especiarias.

Tem petisco para todos os gostos: de carne de onça repaginada a feijoada disfarçada, passando por espetinho de camarão e coxinha de costela.

São 31 bares na disputa e para participar do concurso, os bares tiveram que criar um petisco com o tema da edição: ervas e especiarias. Os butecos participantes são: Anita Restaurante e Petiscaria, Armazém do Alemão, Armazém do Espetinho, Armazém do Pepino, Armazém Santa Ana, Baba Salim, BarNela, Bek’s Bar, Bom Bolinho, Boteco de Sampa, Cabana Bar & Petiscaria, Casa D’Bia, Casa Velha, Dom Rodrigo, Gordo & Magro, Ites Bar, Jacobina, Jambu Bar Jardim, Nosso Boteco, O Portão, Obrzut, Petiscaria Germânia, Pick Nick Bar, Pra Começar, Quintal Maria Flor, Schnaps Bar, Trieste Bar, Um Gastronomia, Velhas Caveiras, Vallentina e Zezito’s.

Como funciona?

Ao longo dos 24 dias de concurso todos os butecos são avaliados pelo público que vai até o bar comer o petisco participante, e por um corpo de jurados mantidos sob sigilo. O peso dos votos de cada um deles é de 50% e vai decidir o melhor boteco da cidade. Além do tira-gosto, que contempla 70% da nota, a qualidade do atendimento, a higiene do local e a temperatura da bebida também são avaliadas e têm o peso de 10% cada.

O Comida di Buteco é o único concurso que elege o vencedor com votação presencial. Cada cliente que provar o petisco recebe uma cédula de votação no bar e tem que dar sua avaliação no local. Cada critério é avaliado com nota de 0 a 10. É possível votar apenas uma vez em cada bar. A avaliação é qualitativa e não quantitativa. Após a escolha do melhor boteco de cada uma das cidades participantes ainda acontece uma eleição nacional para eleger o melhor boteco do Brasil.



