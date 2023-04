A Prefeitura de Matinhos anunciou Bruno e Marrone, Roupa Nova e vários artistas como atrações para a festa de comemoração dos seus 56 anos, que serão completados no dia 12 de junho. A “Namoradinha do Paraná” preparou uma série de shows de grandes artistas nacionais para atrair turistas e movimentar a economia local durante duas semanas de junho.

Em todos os dias haverá apresentações de circo, parque de diversões e shows com artistas locais. A programação começa com o Trio Parada Dura no dia 3 de junho, um sábado. No domingo é a vez do Roupa Nova levar para a beira do mar sua coleção de hit românticos. Nos dias 5 e 6, segunda e terça, haverá shows católicos e gospel, respectivamente. Na quarta, show de humor com Diogo Portugal.

No dia 8 é a vez do pagode do Jeito Moleque agitar os visitantes da festa. Na sexta (9) a dupla do camaro amarelo, Munhoz e Mariano, sobem ao palco principal. No sábado (10) os também sertanejos Jeann e Júlio se apresentam e no domingo (11) a grande atração é a dupla Bruno e Marrone. A programação se encerra na segunda (12), dia do aniversário, com shows locais.

A festa deve ser gratuita e a estrutura montada proxima à rotatória da saída para Praia de Leste.



