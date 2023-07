Julho, férias e crianças em casa. Para entreter os pequenos, os shoppings da cidade estão com diversas atrações especiais, desde brinquedos até arenas digitais, que prometem encantar crianças e adultos! Confira:

Pátio Batel

O Parque dos Bolofofos estará no Pátio Batel do dia 6 a 30 de julho. A atividade é gratuita e estará localizada no piso L1, no átrio do shopping. Entre as brincadeiras, estão atividades como gira-gira, escorregador, pula-pula e um circuito com diversas atividades lúdicas, disponíveis para crianças pequenas.

Haverá também duas turmas especiais para crianças do espectro autista. Elas acontecem no dia 16 de julho às 12h e às 12h30. A inscrição prévia para todas as turmas pode ser feita a partir desta quarta (5) na página do evento: www.patiobatel.com.br/bolofofos

Serviço

Valor: gratuito

Onde: Av. do Batel, 1.868, Batel

Palladium

O Palladium Curitiba está com uma atração, que já percorreu mais de 40 cidades pelo país, em que é possível acompanhar a evolução dos games desde os lançamentos clássicos de 1970 até os mais modernos. A ‘Super Games’ é uma imersão que conta com consoles originais de todas as épocas.

O espaço dedicado ao evento é no formato de arena, onde o público pode circular livremente, para explorar todas as opções disponíveis. Entre os inovadores está a Realidade Virtual e o recente lançamento Playstation 5. Já na lista dos que marcaram época ganha destaque o Atary e o Super Nintendo. O público vai se divertir também com os jogos do Mario Bros, Mortal Kombat e Fifa 2023, que são unanimidade entre quem gosta de game, além de muitos outros.

Serviço

Valor: Segunda a quinta, a partir de R$ 20.

Sexta, sábado e domingo a partir de R$ 30.

Onde: Av. Pres. Kennedy, 4.121, Portão

Mais informações: @shoppingpalladium

Mueller

A Arena Games é a nova atração especial do Shopping Mueller. O espaço conta com 40 estações de jogos para todas as faixas etárias, entre eles Minecraft, FIFA, Valorant, Fortnite, além de outros games que fazem sucesso. A Arena Games fica no Piso L4, até o dia 23 de julho. A atração tem opções de jogos individuais a partir de 30 minutos até passaportes que variam de 1h até 20h de diversão. Também é possível participar de equipes de gamers, com até 10 players.

Além disso, há mais duas atrações: a Montanha-Russa Kids, que diverte crianças a partir de 3 anos até o dia 3 de setembro no piso L4; e o Mini Kart Radical, no Piso G4, que oferece adrenalina para os pequenos a partir de 4 anos, com circuitos de 5 a 10 minutos.

As atrações de férias estão abertas todos os dias da semana no horário de funcionamento do shopping.

Serviço

Valor: a partir de R$ 25.

Onde: Avenida Cândido de Abreu, 127, Centro Cívico

Mais informações: no site

Jockey Plaza Shopping

O Neon Fun, maior arena 360 graus de diversão da cidade, está no Jockey. O parque conta com uma torre central de 12 metros de altura repleta de tecnologia e é a grande atração. Dela, além de uma vista única do shopping todo a partir da praça central, partem oito formas de descida entre escorregas espirais, mega tobogãs e escalada de rede, tudo para garantir diversão e adrenalina.

Além dos brinquedos de escorregar, a arena conta com outras diversas atrações, como cama elástica com cilindros giratórios, barra de equilíbrio sobre piscina de blocos, torre de escalada com rede de corda e pêndulos com bolas e redes.

Serviço

Valor: a partir de R$ 60.

Onde: R. Konrad Adenauer, 370, Tarumã

Mais informaçoes: @jockeyplazacuritiba

