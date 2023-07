Uma aeronave de pequeno porte foi incendiado pelo próprio piloto logo após pousar na cidade de Tuneiras do Oeste, Interior do Estado. De acordo com informações da Força Aérea Brasileira (FAB), a aeronave entrou no espaço aéreo sem autorização e plano de voo. Aeronaves de defesa aérea e um avião radar da FAB passaram a monitorar o avião suspeito.

Os pilotos de defesa aérea seguiram o protocolo das medidas de policiamento. Na sequência, o piloto da aeronave suspeita pousou e incendiou o próprio avião, fugindo do local antes da chegada dos policiais.

LEIA TAMBÉM:

>> Estrutura de prédio do IFPR despenca em plena calçada de rua movimentada de Curitiba; Vídeo!

>> Último contato do piloto e forte estrondo; Tudo o que se sabe sobre o desaparecimento de avião no Paraná

Toda a operação foi realizada em coordenação com a Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar do Paraná.

Operação Ágata Sul

A defesa do espaço aéreo do Paraná fazem parte da Operação Ágata Sul, que é a maior ação de combate aos crimes transfronteiriços de 2023.

No terreno, desde o dia 1º de julho, a Operação é desencadeada na região Sul. A ação é um trabalho interagências, coordenada pelo Ministério da Defesa, e com a atuação da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro, da Força Aérea Brasileira, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal, da ABIN, do IBAMA, da Anvisa, do ICMBio, da ANATEL, das Secretarias de Segurança Pública/Polícias Militares/ Polícias Civis/ Corpo de Bombeiros Militares e das Secretarias de Agricultura dos Estados da Região Sul do País, bem como de outros órgãos de fiscalização federais, estaduais e municipais.

A iniciativa tem como objetivo a realização de ações preventivas e repressivas, na fronteira terrestre e marítima, contra delitos transfronteiriços e ambientais em coordenação com órgãos de segurança e de fiscalização federais e estaduais.

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Trânsito Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Incentivo Cidade da Itália oferece dinheiro a quem quiser morar e trabalhar por lá