Pedestres que utilizam a calçada da Rua João Negrão, na quadra entre as avenidas Getúlio Vargas e Iguaçu, no Centro de Curitiba, tiveram um baita susto na manhã desta quarta-feira (05). Uma estrutura que faz parte do prédio do Instituto Federal do Paraná (IFPR) despencou em cima da calçada. Por sorte ninguém passava por ali na hora em que a parte do muro desabou. A região é movimentada e, logo cedo, muitos alunos da IFPR e pedestres circulam pelo local.

A calçada ficou tomada pelos tijolos que caíram do prédio administrado pelo IFPR. Quem precisou passar por ali teve que desviar dos tijolos e poeira que ficaram na calçada. Ninguém ficou ferido.

Horas depois do ocorrido o local estava limpo e isolado. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Estrutura comprometida?

A reportagem da Tribuna esteve no local e constatou que a situação no prédio não é das melhores. Em obras, as paredes que antigamente abrigaram a fábrica da Mate Real estão com muitas rachaduras e com estruturas de apoio. Confira abaixo os registros feitos pela reportagem:

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

E aí, IFPR??

A reportagem cobrou o IFPR sobre a queda da estrutura em cima da calçada da Rua João Negrão. Em nota, o Instituto Federal do Paraná – Campus Curitiba informou que “alguns tijolos da platibanda do referido prédio caíram na calçada da Rua João Negrão. Felizmente, não houve registro de feridos. Informamos que os engenheiros responsáveis pela obra e a equipe de infraestrutura do IFPR já estão atuando preventivamente no local para evitar novos incidentes. Estão sendo realizadas todas as medidas de segurança necessárias e, caso seja identificado algum risco adicional, partes da calçada serão interditadas para garantir a segurança de todos”, disse a instituição em nota.

Foto: Colaboração.

