Começa nesta quinta-feira (06) uma nova etapa das obras que estão sendo realizadas pela Prefeitura de Curitiba na Avenida República Argentina, no bairro Água Verde, em Curitiba. O bloqueio total da avenida é necessário por causa das obras de extensão do itinerário do Ligeirão Norte-Sul. A importante via de Curitiba sofrerá bloqueio na via marginal sentido bairro, entre a Rua Petit Carneiro e a Avenida Água Verde.

A interrupção da passagem dos motoristas será mantida por um período de 15 dias, sempre das 9h às 17 horas, para execução de obras de pavimentação, implantação de meio-fio e requalificação das calçadas.

O local estará sinalizado e os motoristas precisam ficar atentos à alteração. As obras são coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop).

A partir da sexta-feira (7) o bloqueio será estendido por mais uma quadra, interrompendo o tráfego desde a Avenida Presidente Getúlio Vargas até a Avenida Água Verde.

Com essa nova etapa de obras, os ônibus do transporte coletivo voltam a realizar o itinerário pela canaleta exclusiva, que recebeu nova pavimentação em concreto e está liberada ao transporte coletivo desde a Praça do Japão até o Terminal Pinheirinho.

Foto: José Fernando Ogura/SMCS.

Ligeirão Norte-Sul

As obras na República Argentina integram o conjunto de intervenções da Prefeitura de Curitiba para a extensão do itinerário do Ligeirão Norte-Sul (BRT Sul), entre os terminais Santa Cândida e Pinheirinho. As melhorias acontecem a partir da Praça do Japão, no Água Verde, até o Terminal do Pinheirinho, no eixo de 7 quilômetros.

