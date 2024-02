Em decreto publicado no Diário Oficial do dia 6 de fevereiro, o governador Ratinho Junior nomeou o novo chefe da Casa Militar do Paraná. O escolhido para o cargo é o tenente-coronel Marcos Antônio Tordoro, atual comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar do Paraná, em Londrina.

De acordo com a publicação do Diário Oficial, o novo chefe da Casa Militar assume a nova função no dia 19 de fevereiro.

O cargo estava vago desde a morte do tenente-coronel Sérgio Vieira Benício, no dia 31 de janeiro. O falecimento do coronel, inclusive, abalou o governador Ratinho Jr.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba