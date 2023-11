Uma tempestade pode atingir o Paraná, incluindo Curitiba e Região Metropolitana, nesta quarta-feira (22). O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), publicado nesta quarta, com validade até às 23h59.

De acordo com o Inmet, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia. Os ventos são intensos e podem chegar a 100 km/h. Também existe possibilidade de queda de granizo, risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O alerta emitido é de cor laranja, ou seja o grau de severidade é “perigo”. A cor se refere ao nível do aviso meteorológico especial emitido e vale para eventos climáticos tais como tempestades (chuvas), onda de calor e onda de frio.

Para se proteger da tempestade, a população pode seguir algumas dicas do Inmet. Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia, e obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

