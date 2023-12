O Festval inaugurou a 17ª loja em Curitiba. A unidade da rede de supermercados está localizada entre os bairros Batel e Bigorrilho e conta com três pavimentos, estacionamento e espaço gourmet com capacidade para até 150 pessoas.

No endereço da loja, a rede de supermercados centralizava as operações de vendas online. Após uma ampla reforma, o local vai conciliar as demandas do e-commerce e também atender ao público da região.

O diretor comercial do Festval, Carlos Beal, explica que a transformação dessa loja em um espaço híbrido – para atender tanto os clientes das plataformas digitais quanto ao público que não abre mão das compras presenciais –, vem acompanhando uma demanda geral do mercado, que é a necessidade desses dois segmentos andarem juntos. “É muito importante o cliente ter a opção de fazer suas compras por diferentes canais, mas ele precisa também ter a opção de ir a uma loja para escolher seus produtos, um vinho, uma carne”, avalia.

Segundo o gerente de E-commerce do Festval, Paulo Henrique Beal, o reposicionamento dessa loja faz parte de uma reorganização da estratégia de vendas da rede. “O objetivo é nos aproximarmos ainda mais dos nossos clientes e oferecer todos os tipos de oportunidade de compra. Cada um vai escolher como prefere fazer sua compra. Se quer receber em casa, comprar pelo aplicativo, pelo site ou se prefere vir até aqui na loja e fazer a sua compra ele mesmo”, esclarece.

Com a inauguração dessa nova unidade, o Festval passa a contar com 23 lojas no Paraná, sendo 17 lojas em Curitiba, uma em Pinhais e cinco em Cascavel. De acordo com o diretor administrativo do Festval, Wilson Beal, novas unidades já estão no cronograma de inauguração dos próximos meses, incluindo uma nova loja em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

