O ParkShoppingBarigüi, shopping da Multiplan, foi certificado no Experience Awards 2023, premiação que celebra as referências em Experiência do Cliente nas áreas de varejo, mobilidade e utilities. A premiação aconteceu durante o Latam Retail Show, principal congresso de varejo da América Latina, em São Paulo.

“A premiação ao PKB mostra que o nosso olhar está no cliente e na experiência mais incrível que ele pode vivenciar no nosso shopping. Receber o prêmio o Latam Retail Show é reconhecimento ao trabalho que desenvolvemos com a nossa equipe”, afirmou a gerente de Marketing do ParkShoppingBarigüi. Silvia Pires Omairy.

Idealizada pela SoluCX em parceria com a Exame e a Gouvêa Experience, a premiação Experience Awards indica o ranking NPS (Net Promoter Score), uma métrica de lealdade do cliente, e visa reconhecer as empresas com os melhores índices do Brasil em diversos segmentos.

O ParkShoppingBarigüi e outros três empreendimentos da Multiplan foram selecionados no segmento “Shoppings”, que recebeu mais de 26 mil votos de consumidores, no período de 1 de setembro de 2022 a 10 de agosto de 2023, e contou com mais de 30 marcas participantes.

