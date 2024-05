A Youcom, marca de moda e lifestyle jovem da Lojas Renner, inaugurou seu novo conceito de loja em uma flagship no ParkShoppingBarigüi. Com um investimento de cerca de R$ 5 milhões, a nova loja apresenta um ambiente amplo, de 560 metros quadrados, e uma arquitetura que transmite dinamismo e mobilidade, tendo o metrô como inspiração central, criando uma atmosfera moderna e vibrante.

Além disso, a flagship foi cuidadosamente projetada para estimular a produção de conteúdo para as redes sociais, com áreas desenhadas para fotos e vídeos, incluindo dois provadores exclusivos chamados de “Estúdio Youcom”. Eles têm dimensões maiores e estão equipados com suportes para celulares, se tornando espaços também de diversão e compartilhamento.

“Na Youcom, entendemos que os jovens têm diferentes identidades e utilizam seus looks em vários momentos da sua vida, desde a faculdade até o rolê à noite. Por isso, escolhemos esse tema do metrô como conceito estético da nossa loja”, destaca Cláudio Barone, Diretor da Youcom. “Queremos estar onde a Geração Z está, nos espaços que ela ocupa e nos caminhos que percorre pela cidade. A nossa proposta é oferecer uma experiência que acompanhe o estilo de vida dinâmico e multifacetado dessa geração,” complementa.

O novo conceito de loja da Youcom no ParkShoppingBarigüi amplia o espaço dedicado ao jeans e ao projeto Jeans for Change. Agora, além do coletor para doação de peças de jeans usadas, a unidade ganha tela de projeção com informações sobre essa iniciativa e outras ações da marca voltadas à sustentabilidade ambiental.

Completando 10 anos em 2024, o Jeans for Change recolheu, somente no ano passado, mais de 10 mil peças, que serão posteriormente transformadas em novos materiais. “A sustentabilidade sempre foi um dos focos de atuação da Youcom e segue tendo relevância na nova loja”, finaliza Barone.

