Saiba quais foram os serviços mais solicitados pelos curitibanos em 2024

Você fez alguma solicitação para a prefeitura de Curitiba pela Central 156 no ano passado? Esse é um dos canais em que a população pode fazer pedidos e reclamações para o município. Conforme dados divulgados pela prefeitura, em 2024 a Central 156 bateu recorde de atendimento, com 16,3 milhões de solicitações – o maior número já atingido desde a criação do serviço. A marca é 26,65% maior ao volume de interações verificadas durante 2023, que chegou aos 12,9 milhões de atendimentos.

O número representa os atendimentos receptivos (pedidos feitos pelo cidadão) e ativos (contatos da Central 156 para acionar o cidadão, seja para informar resposta ou para complementar dados).

Mas afinal, quais foram os principais pedidos dos curitibanos no ano passado? De acordo com a prefeitura, no topo das demandas estão as solicitações por coleta de lixo. Elas lideraram o ranking com 223.766 pedidos, o que representa 31%.

Em seguida, com 64.065 e representando 9,14%, aparecem as solicitações relacionadas ao trânsito. Já em terceiro estão os 54.478 pedidos sobre iluminação pública, que somam 9,1% das demandas.

Informações mais solicitadas em Curitiba no ano passado

A Central 156 também recebe pedidos de informações. O relatório sobre o ano passado mostra que as informações mais solicitadas pelos moradores foram consultas dos horários dos ônibus. Essa categoria foi acionada 7.899.933 de vezes e representa 54,65% das procuras.

Depois aparece consulta sobre itinerário de ônibus 5.218.354 (36,10%) e Cartão-transporte 870.470 (6,02%).

O aplicativo da Central 156 continua sendo o canal preferido dos cidadãos para encaminhar as demandas, com 91% de participação em relação aos demais: telefone (8,1%), portal (0,5%) e chat (0,4%).

A preferência pelos canais digitais

A coordenadora de Atendimento ao Cidadão, Marilise Gois de Oliveira do Espirito Santo, apontou que o principal motivo para o incremento da demanda está relacionado à crescente praticidade e acessibilidade dos canais digitais, como o Portal 156 e o Aplicativo Mobile 156.

“Esses canais não apenas oferecem soluções rápidas e intuitivas, mas também conseguem atender às necessidades do cidadão de forma eficiente e automatizada, contribuindo para a modernização dos serviços públicos”, definiu Marilise.

Em 2024, o número de usuários ativos no aplicativo Mobile 156 cresceu 27,89% em relação a 2023, alcançando uma média mensal de 172.013 usuários ativos.

Como funciona a Central 156

Pela Central 156 todos os curitibanos podem solicitar informações, serviços municipais e outros atendimentos de maneira segura, eficiente e com qualidade. A Central é administrada diretamente pela Secretaria do Governo Municipal (SGM).

Pelo celular é possível baixar o aplicativo gratuitamente nas versões Android, na loja Google Play, e Iphone, na loja App Store. O serviço também pode ser acessado pelo portal e o chat de atendimento on-line. Além dessas opções, o atendimento pode ser buscado nas Ruas de Cidadania e Administração Regional CIC.