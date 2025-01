Centro de Curitiba vive momentos de caos: fuga, acidente e mulher presa

A Rua Riachuelo, no Centro de Curitiba, chegou a ficar horas bloqueada na manhã desta quarta-feira (08) pela Polícia Militar. Quatro assaltantes armados roubaram um comércio e causaram pânico na região, que costuma ter grande movimento de carros e pedestres. Os marginais investiram contra uma banca de jornais e acabaram roubando, de forma muito violenta, um saco de balas.

Quatro pessoas entraram em um estabelecimento comercial, mas um policial civil que estava de folga observou a ação e desarticulou a ação dos bandidos. Na fuga, o carro de uma mulher chegou a ser atingido.

“Estava vindo com meu filho do dentista, só vi um pulando do carro, foi assustador. Eles saíram armados”, disse a dona do veículo em entrevista para a RPC.

Mulher presa e comparsas foragidos

Uma mulher que estaria junto na hora do roubo foi presa. Dois homens e outra mulher estão sendo procurados pela Polícia Militar. A Guarda Municipal de Curitiba também auxilia na busca.

Não foi informado se os assaltantes conseguiram levar dinheiro do comércio.

A investida dos marginais foi bastante violenta, contra uma banca de jornais da região.

Ano passado teve tiro

Em novembro do ano passado, um idoso de 74 anos, uma turista de 31 anos e um adolescente de 16 anos foram baleados na Riachuelo. Os três foram para o hospital na época e liberados.

De acordo com a polícia, o responsável pelos disparos buscava atingir um alvo, algo que não conseguiu. Populares relataram que “foram mais de 20 tiros disparados” no tiroteio no Centro de Curitiba.