Baleados no Centro de Curitiba: saiba quem são as vítimas do ataque a tiros

Um idoso de 74 anos, uma turista de 31 anos e um adolescente de 16 anos foram as pessoas feridas na sexta-feira (01) por um atirador na Rua Riachuelo, no Centro de Curitiba. Um dos suspeitos do crime foi preso em um estacionamento e está sob custódia da Polícia Penal do Paraná, à disposição da Justiça.

O idoso e a turista do Mato Grosso foram encaminhados para o Hospital Evangélico Mackenzie devido a ferimentos na perna. A turista passou por cirurgia para a retirada do fragmento que ficou alojado e deve ser liberada na segunda-feira (04). Veja vídeo feito no local após os disparos.

“Estava voltando do restaurante na Rua Riachuelo quando escutei disparos e pessoas correndo. Senti algo na minha perna e não esperava. Corri para uma loja e quando olhei na perna estava sangrando. Uma moça me ajudou”, disse a turista, em entrevista para a RPC. Ela veio para Curitiba para acompanhar o show deste sábado (02) da banda Natiruts, na Pedreira Paulo Leminski.

Liberados do hospital

O idoso foi liberado ainda na sexta-feira do hospital. Já o adolescente ferido foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador, e também recebeu alta. Um outro jovem teve a calça rasgada com o tiro, e não precisou de atendimento. Os dois estavam juntos e são alunos do Colégio Estadual do Paraná (CEP).