Homem é preso suspeito de ser autor dos tiros no Centro de Curitiba; saiba motivação do crime

Um homem foi preso ainda na sexta-feira (01), suspeito de efetuar disparos de arma de fogo contra quatro pessoas no Centro de Curitiba, deixando três delas feridas. A ocorrência na região central, entre as ruas Riachuelo e Alfredo Bufren, foi por volta das 12h30, quando uma pessoa dentro de um veículo passou atirando contra os pedestres.

Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), que trabalhou em conjunto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), a motivação do crime estaria relacionada à disputa pelo tráfico de drogas na região. O suspeito de 29 anos também é investigado por um homicídio ocorrido em agosto deste ano.

Em flagrante

O homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e transferido à custódia da Polícia Penal do Paraná, onde permanecerá à disposição da Justiça.