IPTU 2025 de Curitiba: correção pela inflação e desconto de 10% à vista. E o boleto?

A prefeitura de Curitiba informou que vai dar um desconto de 10% para quem optar pelo pagamento à vista do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU 2025 Curitiba. O vencimento será em 20 de março e o imposto poderá ser parcelado em dez vezes, sem juros, de março a dezembro.

Segundo a prefeitura de Curitiba, a maior parte dos imóveis terá correção pela inflação acumulada – de 4,87%, referente ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre dezembro de 2023 e novembro de 2024.

IPTU 2025 Curitiba está chegando

O boleto com o documento para pagamento à vista e da primeira parcela será distribuído pelos Correios a partir da segunda metade de fevereiro. As demais parcelas poderão ser emitidas no site da prefeitura de Curitiba ou pelo Curitiba App também a partir do fim de fevereiro.

IPTU 2025 em Curitiba tem desconto igual

O desconto de 10% foi adotado a partir de 2023. Até então, o abatimento era de 4%. A mudança fez com que, nos últimos anos, segundo a prefeitura, mais contribuintes optassem pelo pagamento em cota única. Em 2024 46% dos contribuintes pagaram à vista o imposto, contra a média de 42% em 2022. Em 2018, o índice era de 35%.

IPTU garante receita para Curitiba

O IPTU é a segunda maior fonte de arrecadação do município, importante receita para garantir a qualidade de vida da população com melhorias nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e segurança, dentre outros. A previsão de receitas com IPTU neste ano é de R$ 1,55 bilhão. O IPTU 2025 incide sobre 976 mil imóveis.