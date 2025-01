IPVA 2025: consulte quanto vai custar o imposto do seu carro

O governo do Paraná liberou a consulta ao valor dos automóveis tributados pelo Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores , o IPVA 2025. No estado, o valor do IPVA corresponde a 3,5% do valor venal, ou seja, o valor de mercado do veículo definido pela Tabela Fipe para automóveis e motocicletas.

Pago anualmente, o custo para o contribuinte varia de acordo com o tipo e preço do carro, o ano de produção e a localização. A tendência que o pagamento venha a ter desconto de 6% em cota única ou parcelado em cinco vezes.

O pagamento deverá ser feito a partir do dia 20 de janeiro, de acordo com o número final da placa. Os donos de motocicletas com até 170 cilindradas não pagarão IPVA a partir de 2025.

Para consultar o valor venal, a pessoa precisa entrar no site da Secretaria de Estado da Fazenda. É preciso informar o número do Renavam do veículo.