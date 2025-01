Curitiba e mais 314 cidades do Paraná recebem alerta laranja para tempestade

Uma tempestade pode atingir 315 cidades do Paraná, incluindo Curitiba, região metropolitana e litoral, nesta quinta-feira (02), conforme um alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso que indica perigo iniciou na manhã desta quinta e é válido até às 22 horas.

De acordo com o Inmet pode chover entre 30 e 60 milímetros (mm) por hora ou até 100 mm no dia. Existe a possibilidade de ventos intensos de até 100 km/h e de queda de granizo.

O temporal também pode causar cortes de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos. Além das 315 cidades do Paraná, o alerta laranja para tempestade também atinge partes de Santa Catarina.

No Paraná, conforme dados do Inmet, são afetadas as seguintes regiões: Norte Pioneiro Paranaense, Região Metropolitana de Curitiba, Centro Ocidental Paranaense, Noroeste Paranaense, Norte Central Paranaense, Oeste Paranaense, Sudeste Paranaense, Centro Oriental Paranaense, Centro-Sul Paranaense e Sudoeste Paranaense.

Alerta amarelo indica perigo potencial de tempestade em outras regiões do Paraná

Já as regiões Noroeste Paranaense, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Norte Central Paranaense e Centro-Sul Paranaense, que não foram contempladas no alerta laranja, possuem um aviso amarelo de perigo potencial de tempestade para esta quinta-feira (02).

Com menos riscos de estragos e alagamentos, o alerta indica chuva de até 50 mm no dia e ventos de até 60 km/h nessas regiões. Ele é válido até às 22 horas e também abrange cidades em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.