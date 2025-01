Jovem de Curitiba é atingida por bala perdida em Copacabana; “Rio está um nojo”

Uma adolescente moradora de Curitiba foi atingida no braço por um tiro de raspão na festa de réveillon, na madrugada de quarta-feira (1º), na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Em um vídeo postado nas redes sociais o pai da jovem, muito emocionado com a situação, cravou: “O Rio de Janeiro está um nojo”.

Segundo relato nas redes socais de Ayron Lacerda, pai da adolescente de 14 anos, e que estava ao lado dela, o tiro atingiu primeiro o telefone no bolso da calça do pai, e ricocheteou, atingindo a filha.

“Minha filha tomou um tiro no braço na praia em Copacabana. Eu vim no réveillon, uma coisa para a gente curtir. Bala perdida! Estou fazendo esse vídeo pela desorganização, eu tive que carregar no braço e pular barreira. Fui buscar minha filha em Curitiba para passear aqui no Rio, uma vergonha. Por pouco não pegou na axila dela”, desabafou Ayron, que não precisou de atendimento médico. “Rio de janeiro está um nojo, um lixo”, completou o pai muito emocionado.

A jovem foi encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, onde foi liberada.

A Polícia Civil investiga o caso para identificar os responsáveis pelo disparo.