Nota Paraná distribui R$ 385 milhões em 2024: Como ter dinheiro em 2025?

O programa Nota Paraná alcançou um marco histórico em 2024, distribuindo mais de R$ 385 milhões entre prêmios sorteados e créditos de ICMS devolvidos aos consumidores. Esse valor representa o maior montante entregue nos últimos cinco anos, consolidando o sucesso da iniciativa que completa uma década em 2025.

Curitiba se destacou como a cidade com o maior valor em prêmios, refletindo sua posição como a mais populosa do estado. A capital paranaense recebeu 73.566 dos 260.794 prêmios sorteados no ano, a maioria deles no valor de R$ 50.

“O slogan ‘CPF na nota é dinheiro de volta’ não só é verdade como também motivo de muito orgulho para todos nós”, disse Marta Gambini, coordenadora do programa.

O alcance do Nota Paraná é impressionante, com quase 4,1 milhões de usuários cadastrados. Dos R$ 385 milhões distribuídos, R$ 325 milhões correspondem aos créditos de ICMS devolvidos aos consumidores, um aumento de 8,2% em relação a 2023.

Novidades em 2024

O programa passou por mudanças significativas, visando beneficiar mais participantes. O número de prêmios aumentou de 15.103 para 35.102, com valores entre R$ 50 e R$ 100 mil. O prêmio máximo de R$ 1 milhão ficou restrito a sorteios especiais em fevereiro, maio, agosto e dezembro.

“Consultamos a população, que preferiu sorteios com menores valores, mas com um número maior de ganhadores”, explica Gambini. A alteração resultou em mais de 260 mil ganhadores em 2024, com expectativa de ultrapassar 341 mil em 2025.

Nota Paraná pelo estado

As novas regras promoveram uma distribuição mais ampla dos prêmios pelo Paraná. Dos oito cheques de R$ 1 milhão sorteados em 2024, apenas Maringá e Paranaguá tiveram mais de um ganhador, com dois cada.

Os prêmios de R$ 100 mil contemplaram moradores de 12 cidades diferentes, incluindo Campo Mourão, Cascavel e Londrina. Já os de R$ 50 mil beneficiaram dez municípios, com Curitiba e Campo Magro tendo dois ganhadores cada.

Ranking de cidades premiadas

Após Curitiba, as cidades mais contempladas foram:

Londrina (14.746 prêmios) Maringá (12.470) Ponta Grossa (10.464) Cascavel (8.988) São José dos Pinhais (8.101)