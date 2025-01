Pássaros em lista vermelha de extinção são resgatados no litoral do Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou a apreensão de seis pássaros silvestres na segunda-feira (06), em Antonina, no Litoral do Paraná. Entre as aves resgatadas estão três pixoxós – espécie que consta na lista vermelha de extinção -, e três coleirinhos.

A apreensão aconteceu durante uma ação relacionada a outra investigação. “Após recebermos uma denúncia sobre outro caso, fomos até o local averiguar e localizamos então os pássaros mantidos ilegalmente”, explicou a delegada da PCPR Renata Cintra.

A multa aplicada para a manutenção ilegal de cada coleirinho é de R$ 500. Já para cada pixoxó o valor chega a R$ 5 mil. Os pássaros resgatados foram encaminhados para os órgãos ambientais competentes, onde receberão os cuidados necessários.

As investigações da PCPR continuam para identificar e localizar o responsável pela captura e manutenção ilegal das aves.

A polícia solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.