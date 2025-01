Febre, enjoo e vômito? Paraná tem mais de mil casos de viroses em poucos dias

A temporada de Verão 2025 não está sendo apenas de festas e bons momentos no litoral Paranaense e Curitiba. Febre, enjoo e vômito estão deixando pessoas doentes no Litoral do Paraná. Muitas delas estão retornando para Curitiba em com as condições de saúde afetada. Em poucos dias de 2025, já foram mais de 1000 casos na temporada com relatos de virose.

Segundo médicos, a alta temperaturas e a superlotação das praias contribuem para a proliferação de vírus transmitidos pela água. Além disso, existe a contaminação de alimentos que podem desencadear a chamada gastroenterocolite aguda (Gega), o que tem deixado muita gente com muito desconforto nestas férias.

A Geca é uma inflamação que afeta o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso, ocasionando aos recorrentes casos de diarreia, que podem ser acompanhados também por vômito e outros sintomas.

As viroses gastrointestinais mais comuns são causadas por vírus como rotavírus, norovírus, astrovírus e adenovírus. Para estes, não existe antiviral, tratamento com muita hidratação oral ou venosa e medicamentos para a febre, enjoo e vômito.

Vale ficar mais atento com crianças com menos de 5 anos e idosos, grupos mais vulneráveis para a desidratação.

Paraná em alerta

É preciso ficar de olho nos números. Em Guaratuba, foram registrados 117 casos de virose nas últimas 24 horas. O número representa quase o dobro de todo o mês de dezembro, que somou 62 casos. A Vigilância Epidemiológica de Guaratuba fará testes no Laboratório Central do Estado do Paraná, vinculado à Secretaria de Saúde, para identificar qual vírus circula pela cidade.

Em outras cidades também apresentaram aumento. Nos três primeiros dias de 2025, Matinhos acumulou 728 casos, Shangri-lá com 351 e Praia de Leste com 145 atendimentos.

Cuidado com o banho de mar

Para o banho de mar, evite lugares impróprios. O Instituto Água e Terra (IAT) divulga toda sexta-feira na temporada verão, boletins informando da qualidade da água. No terceiro comunicado de balneabilidade 2024/2025, divulgado na sexta-feira (03), revelou que 70% da água do mar está positivo.

Atualmente, segundo o monitoramento, 46 dos 66 pontos analisados, entre cidades da faixa litorânea e prainhas de água doce do interior, estão com bandeira azul. No Litoral, são 18 os pontos impróprios; na Ilha do Mel, em Paranaguá, em duas localidades da praia de Encantadas, em frente ao módulo policial e à direita do trapiche. Nos balneários Shangri-lá, Olho D’Água, Ipanema e Praia de Leste, em Pontal do Paraná; Ipacaray, Solymar, Flórida, Riviera e Flamingo, em Matinhos; em Guaratuba, próximo à Rua Ponta Grossa, e na Ponta da Pita, em Antonina.

O monitoramento das águas verifica se há contaminação por esgoto sanitário clandestino e indica a possibilidade de uso dos espaços públicos para atividades de lazer, como natação, mergulho e esqui.

Terceiro boletim de balneabilidade mostra pontos impróprios para banho nas praias do Paraná. Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

Para isso, utiliza-se o indicador Escherichia coli, uma bactéria existente no intestino dos seres humanos e dos animais de sangue quente. Quanto maior o número dessa bactéria na água, maior será a quantidade de esgoto e, consequentemente, maior a probabilidade da existência de organismos patogênicos (causadores de doenças).

As amostras de água são coletadas nas segundas-feiras e analisadas durante a semana no laboratório do instituto, em Curitiba.

Como evitar uma virose?

A principal forma de disseminação é o contato com água ou alimentos contaminados. Tem que ficar atento aos molhos servidos por ambulantes ou mesmo nos restaurantes juntamente com frutos do mar. Lave bem as mãos antes de comer e fique atento a qualidade da água ingerida.

“Tome cuidado com a comida, evite o molhinho servido ao camarão. Olhe o banheiro do restaurante, se estiver sujo, procure outro lugar. Peça comida fresca e feita na hora, e beba água filtrada. Muito cuidado com a comida e a água que bebe”, disse o pediatra Daniel Becker.

Central Saúde Já

Ao apresentar sintomas leves, característicos das viroses de verão, o curitibano pode entrar em contato com a Central Saúde Já, pelo telefone 3350-9000. Depois da classificação de risco, feita por profissional de enfermagem, a pessoa poderá ser direcionada para consulta médica por telefone ou vídeo, receber as orientações para o seu caso, ou ainda ser encaminhado para atendimento presencial, se necessário.

A Central Saúde Já Curitiba funciona todos os dias. De segunda à sexta, das 7h às 22h. Nos fins de semana, das 8h às 20h.