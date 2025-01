Rua importante de bairro de Curitiba ganha novo asfalto com nova tecnologia

A Rua Nicola Pellanda, importante via de ligação entre os bairros Pinheirinho, Tatuquara e Umbará, está passando por uma grande transformação. O trecho passa por um processo de recuperação do pavimento no trecho que vai da Linha Verde até o viaduto do Contorno Sul, abrangendo uma extensão de 1.800 metros. E a rua da sua casa, como está?

Segundo a Superintendência de Manutenção Urbana da Secretaria do Governo Municipal (SGM), que coordena a obra, a previsão de conclusão é para o dia 10 de janeiro.

Asfalto borracha é a novidade no local

Uma das novidades é a aplicação de asfalto borracha, uma massa asfáltica que incorpora pneus descartados em sua composição. Essa técnica não só contribui para a sustentabilidade, mas também promete maior durabilidade ao pavimento.

A necessidade de intervenção na Nicola Pellanda foi identificada pela Zeladoria Digital, uma ferramenta inovadora lançada no Smart City Expo Curitiba 2024. Utilizando sensores acoplados a veículos da frota municipal e de aplicativos, o sistema monitora as condições das vias e aciona automaticamente protocolos de manutenção quando necessário.

João Vidal Filho, superintendente de Manutenção Urbana, destaca: “Esse sistema monitora as ruas e o estado de conservação do pavimento e indica se existe necessidade de uma intervenção preventiva na via”.