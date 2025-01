Virose? Casos podem ser atendidos por telefone em Curitiba

Junto com o verão, as chamadas viroses surgem com mais frequência em dias quentes e úmidos que tem feito em Curitiba e também na região do Litoral neste início de 2025. É nessa época que o registro de viroses é comum. Esse tipo de doença têm micro-organismos presentes em água contaminada ou não tratada e com alto potencial de disseminação, com transmissão de pessoa para pessoa.

Os sintomas são clássicos: enjoo, vômito, dor de cabeça, diarreia, mal-estar, fraqueza, dor muscular, dor abdominal, podendo também apresentar febre. Para tratar os sintomas e evitar qualquer complicação, a recomendação é buscar sempre atendimento médico.

Tele atendimento em Curitiba

A Central Saúde Já Curitiba é um importante serviço de tele atendimento à saúde do SUS Curitibano, vinculado à Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Funciona todos os dias, inclusive nos feriados, oferecendo desde orientações sobre o sistema municipal de saúde até consultas por vídeo, realizadas por meio do aplicativo Saúde Já Curitiba, ou por telefone, pelo número (41) 3350-9000.

De segunda a sexta, o horário de atendimento é das 7h às 22h, inclusive durante os feriados. Já nos finais de semana, funciona das 8h às 20h.