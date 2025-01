Caminhão tomba e interdita parcialmente BR-277, no litoral do Paraná

A BR-277 no sentido Litoral do Paraná ficou parcialmente interditada na manhã desta terça-feira (07). Um caminhão tombou em Morretes, na Serra do Mar, e chegou a fechar as duas pistas de acesso.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 7h30, no km 43, o acidente com um caminhão em “L” ou efeito canivete interditou o trânsito. Não existe desvio no local.

A concessionária EPR Litoral Pioneiro informou que equipes estavam trabalhando para remover o veículo que deixou muito óleo na pista. O congestionamento na região já era de 9 quilômetros antes das 9h. Às 9h, uma das faixas foi liberada para o fluxo de veículos. Em nova atualização, às 10h, a concessionária informou a liberação da BR-277.

Uma das alternativas para quem segue para o Litoral de carro ou moto é a Estrada da Graciosa. Vale ficar atento ao limite de velocidade devido à pista molhada.