Panela de pressão explode e duas mulheres ficam feridas na região de Curitiba

Um acidente doméstico assustou a vizinhança do bairro Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Na manhã desta quarta-feira (08), por volta das 11h30, uma panela de pressão explodiu, deixando duas mulheres com queimaduras pelo corpo.

De acordo com informações fornecidas pelo Capitão Junior, Chefe de Operações do Corpo de Bombeiros, as vítimas sofreram ferimentos moderados. Uma mulher de 26 anos apresentou queimaduras de primeiro grau no ombro. Já a segunda vítima, uma mulher de 34 anos sofreu queimaduras mais extensas, atingindo face, pescoço e tronco.

As duas vítimas, apesar de terem sofrido queimaduras, estão fora de risco. O incidente, inicialmente classificado como “incêndio em edificação”, mobilizou rapidamente as equipes de emergência.

Cuidados com panelas de pressão

Acidentes com panelas de pressão, embora não sejam frequentes, podem ter consequências graves. Especialistas em segurança doméstica recomendam atenção redobrada ao manusear esses utensílios, verificando regularmente as condições da válvula de segurança e seguindo as instruções de uso do fabricante.