Museu do ‘pai da pintura paranaense’ abre novas datas para visitas guiadas

O Museu Casa Alfredo Andersen (MCAA), em Curitiba, abriu novas datas e horários para visitas guiadas no mês de janeiro. Começando a partir desta quinta-feira (09), as visitas acontecem todas as terças e quintas do mês, das 14h às 15h30. A participação é por ordem de chegada. O setor educacional abrirá grupos de até 15 participantes para serem guiados por profissionais.

Com foco nas obras de Alfredo Andersen e passando pelas exposições em cartaz, visitantes poderão imergir na cultura e arte em vigor no MCAA de maneira diferente. Durante a visita guiada, os participantes serão conduzidos pela história de Andersen e suas linhas de pesquisa, mostrando como desenvolveu as obras que o consolidaram como o pai da pintura paranaense.

Em um segundo momento, a visita às outras exposições em cartaz serão acompanhadas de uma fala sobre os artistas. Os visitantes também poderão conhecer a Academia Alfredo Andersen, onde semestralmente são oferecidas oficinas gratuitas para adultos, além de serem apresentados ao projeto de residência artística do MCAA, que já recebeu mais de 20 artistas nacionais e internacionais nas dependências do museu.

As visitas guiadas são abertas para pessoas de todas as idades.

Visitas guiadas no Museu Casa Alfredo Andersen

Visitas guiadas em janeiro

Datas: dias 9, 13, 16, 20, 23, 27 e 30 de janeiro, às 14h

Local: Museu Casa Alfredo Andersen – Rua Mateus Leme 336 – Centro de Curitiba