Região de Curitiba vai ganhar planetário mais moderno da América Latina

A região de Curitiba vai ganhar um dos planetários mais avançados da América Latina. O novo equipamento, que será construído no Parque da Ciência Newton Freire Maia, em Pinhais, na região metropolitana, promete revolucionar a experiência de observação do céu e dos corpos celestes.

Com previsão de início das obras para 2025, o planetário deve abrir suas portas ao público em 2026. O cronograma estabelecido prevê a finalização dos projetos arquitetônicos e de engenharia até fevereiro do próximo ano, seguido pelo processo de licitação da obra.

Investimento milionário em tecnologia de ponta

O projeto, orçado em cerca de R$ 40 milhões, trará para a região de Curitiba o que há de mais moderno em tecnologia de projeção astronômica. O equipamento, fornecido pela renomada empresa alemã Zeiss, será capaz de simular com perfeição o céu noturno, projetando até 9 mil corpos celestes em alta definição.

“É um projetor que consegue simular o céu completo, com todos os corpos celestes visíveis, mas também capaz de projetar um planeta específico ou uma nebulosa, com todos os seus detalhes. É o que há de mais moderno na tecnologia de planetários no mundo”, explica Anísio Lasievicz, diretor do Parque da Ciência.

Arquitetura inspirada no cosmos

O design do novo planetário não ficará atrás em inovação. O projeto vencedor do concurso arquitetônico propõe uma construção sustentável, utilizando madeira engenheirada. A forma do edifício será inspirada na movimentação dos corpos celestes, replicando os movimentos do universo.

Além da projeção principal, o planetário contará com onze projetores auxiliares, capazes de reproduzir imagens, vídeos e animações em um domo de 360º por 180º. Essa configuração criará um ambiente totalmente imersivo para os visitantes, proporcionando uma experiência única de observação do cosmos.

Impacto na educação e turismo

Com capacidade para receber até 140 mil visitantes por ano, o novo planetário se tornará um importante polo de divulgação científica, educação e turismo cultural na região. Estudantes, turistas e moradores locais poderão desfrutar de uma experiência astronômica de nível internacional sem sair de Curitiba.

O Parque da Ciência Newton Freire Maia, onde o planetário será instalado, já é um importante centro de difusão científica. Além do novo equipamento, o parque oferece jardins temáticos, trilhas ecológicas, exposições interativas sobre diversas áreas da ciência e promove eventos e palestras com especialistas.

Com a adição do planetário de última geração, Curitiba se consolida como um destino de destaque para o turismo científico e educacional no Brasil, reafirmando seu compromisso com a inovação e o conhecimento.