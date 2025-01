Nota Paraná sorteia 35 mil prêmios nesta quinta; veja quem pode ganhar

O primeiro sorteio de 2025 do Nota Paraná será nesta quinta-feira (09) e terá a participação de 3.172.325 de consumidores. Serão mais de 35 mil prêmios entregues pelo programa de conscientização fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) com valores entre R$ 50 e R$ 100 mil.

Ao todo, foram gerados 29.151.921 bilhetes para pessoas físicas inscritas no programa que colocaram CPF nas notas fiscais de compras realizadas em setembro. O sorteio poderá ser acompanhado ao vivo, a partir das 9h30, pelos canais oficiais da Secretaria da Fazenda no YouTube.

Para a coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini, o sorteio é especial. Além do alto número de participantes, ele também marca o início das comemorações dos 10 anos do programa, celebrados em agosto.

“O Nota Paraná completa 10 anos em 2025 e temos muito o que comemorar. Ele é o segundo maior programa de consciência fiscal do país e, ao longo de toda essa década, mudou o comportamento do consumidor”, afirma.

Atualmente, o Nota Paraná conta com mais de 5,3 milhões de cidadãos cadastrados. Em 2024, o programa distribuiu R$ 385 milhões entre prêmios sorteados e créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devolvidos aos consumidores participantes. Esse é o maior valor entregue nos últimos cinco anos.

Primeiro sorteio do Nota Paraná também vai premiar entidades sociais

O sorteio desta quinta-feira não vai premiar apenas os consumidores pessoa física. O programa também vai entregar R$ 2,2 milhões para entidades sociais de todo o estado.

O sorteio de janeiro contará com 1.464 entidades participantes. Ao todo, foram gerados 7.576.708 bilhetes. Os valores variam entre R$ 100 e R$ 5.000.

Sorteio do Paraná Pay também ocorre na quinta-feira

Paralelamente, o Paraná Pay permitirá que 2,11 milhões de consumidores cadastrados concorram com 20,7 milhões de bilhetes a 8 mil prêmios de R$ 100 cada.

Para participar dessa modalidade, é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e concordar com os termos de uso relacionados aos créditos e prêmios do Paraná Pay. Todo valor obtido pelo Paraná Pay pode ser transferido para a conta bancária associada ao Nota Paraná.

Como participar do Nota Paraná

Ao fazer compras em estabelecimentos comerciais no Paraná, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Isso permite acumular créditos de ICMS, que podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou usados para abater valores do IPVA. Neste caso, o consumidor tem até o dia 30 de novembro para usar os valores do Nota Paraná no imposto sobre veículos.