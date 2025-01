Procurado da lista vermelha da Interpol é preso em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem que estava na lista vermelha de foragidos da Interpol foi preso em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, nesta terça-feira (07). Conforme a Polícia Civil, o jovem, de 23 anos, era procurado há 11 meses pelos crimes de homicídio qualificado, organização criminosa e posse de arma de fogo de uso restrito.

O mandado de prisão contra ele foi expedido pelo estado de Santa Catarina. Agora, ele segue no sistema penitenciário paranaense à disposição da Justiça.

A lista de procurados da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) é um conjunto de alertas internacionais que solicitam a cooperação dos países membros para localizar e prender pessoas foragidas.

Outra prisão em Colombo

Também nesta terça-feira, a Polícia Civil de Colombo prendeu outro homem, de 27 anos, foragido do município de Marilândia do Sul, na região norte do Paraná. Ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

Denúncias

A população pode contribuir com a localização de foragidos da Justiça de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia. Se o crime estiver acontecendo no momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.