Rio que corta 37 bairros de Curitiba passa por grande limpeza

A prefeitura de Curitiba está realizando uma limpeza e desassoreamento no Rio Belém, no bairro Uberaba. A obra acontece nas proximidades da Rua Doutor Bley Zornig, no bairro Boqueirão, e tem como objetivo prevenir alagamentos durante o período das chuvas de verão.

Nesta etapa, serão desassoreados pouco mais de 1 km do rio, na divisa entre os bairros Boqueirão e Uberaba, no trecho compreendido entre a Rua Doutor Bley Zornig e o Rio Iguaçu.

A iniciativa, que deve se estender pelos próximos três meses e faz parte de um programa de macrodrenagem e manutenção das estruturas urbanas. Paralelamente, a equipe está recompondo uma tubulação que estava desgastada em uma das margens do rio, próximo ao viaduto.

“Esperamos minimizar os impactos das chuvas de verão, proteger as áreas urbanas e garantir a segurança e o bem-estar das famílias que vivem em regiões historicamente afetadas por alagamentos”, disse Eduardo Pimentel, prefeito de Curitiba.

Como é feita a limpeza no Rio Belém

Com o auxílio de escavadeiras mecânicas, a ação remove sedimentos e resíduos acumulados que poderiam obstruir o fluxo das águas e causar inundações. Luiz Fernando Jamur, secretário municipal de Obras Públicas, destaca que a limpeza do Rio Belém é parte de um conjunto contínuo de esforços que incluem obras de macrodrenagem e a manutenção de canais e bueiros em toda a cidade. “A medida reforça a funcionalidade do sistema de drenagem, essencial para evitar transtornos em uma época marcada por chuvas intensas”, disse Jamur.

Rio não é lixão!

O Rio Belém, que atravessa 37 bairros da cidade, desempenha um papel crucial no escoamento das águas pluviais, mas enfrenta desafios como o assoreamento e o descarte irregular de resíduos. A prefeitura ressalta que o envolvimento da população é fundamental para preservar os rios e evitar novos problemas.

Tem lixo acumulado? Liga pro 156!

Ações como manter as ruas limpas, descartar o lixo corretamente e denunciar irregularidades pelo telefone 156 ajudam a prevenir que resíduos sejam arrastados pelas chuvas, reduzindo os impactos ambientais e os riscos de enchentes.

A Prefeitura disponibiliza 13 Ecopontos, que recebem material inservível, tais como podas de árvores, eletroeletrônicos, restos de materiais de construção e outros, em várias regiões da cidade.