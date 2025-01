Carro em supermercado de Curitiba levanta suspeita e polícia descobre roubo

Um Fiat Uno roubado foi recuperado depois que um funcionário de um supermercado em Curitiba notou que o carro estava estacionado há algum tempo no local. Desconfiando da situação, na manhã de terça-feira (07), o colaborador acionou o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e informou que o veículo parecia abandonado.

Ao chegar no supermercado, na Avenida Wenceslau Braz, no bairro Guaíra, em Curitiba, a equipe do BPTran/Cotamotran consultou o sistema e verificou que o Uno estava com um alerta de furto.

De acordo com informações da polícia, o número de identificação do veículo estava coberto por tinta. Entretanto, outros elementos do carro, como o número do motor e as etiquetas nos vidros, coincidiram com as placas e confirmaram a origem do Uno.

Após a verificação, o Fiat Uno foi levado para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Curitiba. O proprietário do veículo foi localizado e ficou emocionado ao saber que o carro tinha sido encontrado no supermercado. Para os policiais, ele relatou que não tinha seguro.