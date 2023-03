Segunda etapa do Fala Curitiba começa na próxima semana; Veja programação

Começa na segunda-feira (3) a nova fase do Fala Curitiba. Assim como na primeira, a equipe vai percorrer as dez administrações regionais para que os cidadãos possam participar e propor sugestões para a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Esta fase é aberta a todos. Quem participou da etapa da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2023) e mesmo os que não participaram estão convidados a indicar, de forma detalhada, o que deve entrar no orçamento de 2024. A LOA e a LDO são legislações diferentes. Por isso, as consultas públicas precisam ser feitas separadamente.

Poucos dias antes do fim da primeira fase das consultas públicas do Fala Curitiba 2023, a população já bateu o recorde de participações em relação ao ano passado. Até agora, foram mais de 9,5 mil formulários respondidos pelos curitibanos para definição do orçamento da cidade no próximo ano.

Em 2022, o número chegou a pouco mais de 7,2 mil. Na próxima semana, equipes seguem nas ruas para dar início às consultas para a Lei Orçamentária Anual (LOA). Ainda é possível participar acessando o site do projeto.

O que chama a atenção, de acordo com o presidente do Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), responsável pela coordenação do programa, Alexandre Matschinske, é o grande número de participações presenciais com as equipes do Fala Curitiba Móvel, que vão até pontos das regionais da cidade.

“Dos 9,5 mil formulários, mais de 8,3 mil foram respondidos na participação presencial, com as equipes que ficam nas ruas”, comenta. “Mais uma vez, vemos a população comprometida e atendendo ao nosso chamado para participar da construção do orçamento da cidade”, completa.

Fala Curitiba Móvel ampliado

A diretora de Planejamento, Pesquisa e Inovação do Imap, Adriane Cristina dos Santos, lembra que aumentar a quantidade de participações e garantir a capilaridade para o programa de consultas públicas era um dos objetivos da ampliação das ações do Fala Curitiba Móvel, o que incluiu a participação em eventos das secretarias.

Implantado em 2022 com 236 ações, a modalidade itinerante chegará a mais de 800 neste ano, até o final do programa. As equipes, em unidades móveis identificadas e usando coletes do Fala Curitiba, vão a diferentes pontos das dez regionais da cidade.

“Dessa forma damos oportunidade de participação a ainda mais pessoas”, reforça Adriane, lembrando que há possibilidade de participação pela internet e por reuniões presenciais. “É neste espaço que as solicitações individuais ganham força e viram prioridades coletivas”, completa.

As reuniões acontecem de 15 de maio a 7 de junho. Na sequência, acontece a compilação de resultados e a votação final – presencial e on-line -, com a eleição de dez prioridades por regional.



A semana do Fala Curitiba Móvel

SEGUNDA-FEIRA (3/4)

Manhã

REGIONAL BOA VISTA

Rua Rio Xingu, 186, esquina com Rua José de Oliveira Franco – Bairro Alto (em frente ao Supermercado Rio Verde)

REGIONAL BOQUEIRÃO

Terminal Boqueirão (esquina da Avenida Marechal Floriano Peixoto com a Rua Maestro Carlos Frank – Boqueirão)

REGIONAL BAIRRO NOVO

Centro de Esporte e Lazer Xapinhal (Rua Francisco Claudino Ferreira, s/n – Sítio Cercado)

REGIONAL CAJURU

Av. Florianópolis, 1814 – Cajuru (em frente ao Supermercado Piraquara)

Tarde

REGIONAL BOA VISTA

Rua Alberico Flores Bueno, 1400, esquina com Avenida da Integração – Bairro Alto (em frente à Farmácia Droga Raia)

REGIONAL BOQUEIRÃO

Terminal Hauer (esquina da Avenida Marechal Floriano Peixoto com a Rua Alcino Guanabara – Hauer)

REGIONAL BAIRRO NOVO

Esquina das ruas Izaac Ferreira da Cruz com a São José dos Pinhais – Sítio Cercado (em frente à Casa China)

REGIONAL CAJURU

Rua Manoel Máximo dos Santos, 141 – Cajuru (em frente ao Supermercado Mini Preço)

TERÇA-FEIRA (4/4)

Manhã

REGIONAL CIC

Esquina das ruas Emílio Romani e Jornalista Rubens Ávila – Vila Verde

REGIONAL MATRIZ

Rua Padre Anchieta, 2418 – Bigorrilho (em frente à Academia Bluefit)

REGIONAL PORTÃO

Rua da Cidadania Fazendinha (Rua Carlos Klemtz,1700)



REGIONAL PINHEIRINHO

Rua Cid Marcondes de Albuquerque, 2587 – Pinheirinho (em frente ao Supermercado Zamp)

Tarde

REGIONAL CIC

Esquina das ruas Emílio Romani e Jornalista Rubens Ávila – Vila Verde

REGIONAL MATRIZ

Praça 29 de março (Rua Des. Motta, s/n – Mercês)

REGIONAL PORTÃO

Rua Frederico Lambertucci, 13 – Santa Quitéria

REGIONAL PINHEIRINHO

Rua João Bley Filho, 702 – Pinheirinho (em frente ao Supermercado Piratini)

QUARTA-FEIRA (5/4)

Manhã

REGIONAL BAIRRO NOVO

Armazém da Família São João Del Rei (esquina das ruas Tijucas do Sul e Celeste Tortato Gabardo – Sítio Cercado)

REGIONAL BOA VISTA

Rua Alberico Flores Bueno, 886, esquina com Rua Rio Jaguaribe – Bairro Alto (em frente ao Supermercado Boni)

REGIONAL CAJURU

Av. Victor Ferreira do Amaral, 518 – Tarumã (em frente à Saint Georges Panificadora Artesanal)

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Rua Prof. João Falarz, 840 – Loja 17 – Orleans (em frente à Lotérica Bonanza)

Tarde

REGIONAL BAIRRO NOVO

Armazém da Família Umbará (Rua Ana Ricardo Cordeiro, 243 – Umbará)

REGIONAL BOA VISTA

Rua Joaquim da Costa Ribeiro, 1705, esquina com Rua Henrique Correia – Bairro Alto (Mercado Piraquara)

REGIONAL CAJURU

Av. Victor Ferreira do Amaral, 518 – Tarumã (em frente à Saint Georges Panificadora Artesanal)

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Rua Prof. João Falarz, 1159 – Campo Comprido (em frente à Farmácia Nissei)

