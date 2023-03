A estação tubo Carlos Gomes, no Centro de Curitiba, será reformada e ampliada. A informação é da prefeitura de Curitiba e do Governo do Paraná, que firmam convênio para recursos nesta sexta-feira (31), em evento marcado para o meio-dia. Ainda não há detalhes sobre o projeto de reforma.

Segundo informações divulgadas pela assessoria do Governo do Paraná, o convênio será entre a Agência de Assuntos Metropolitanos e a Prefeitura de Curitiba.

A estação Carlos Gomes faz uma das principais conexões entre a região metropolitana e a capital, sendo a parada final da linha F02 – Curitiba – Fazenda Rio Grande.

De acordo com a Urbs, 2700 passageiros passam pela estação diariamente.

Os detalhes sobre a reforma devem ser divulgados após o convênio firmado.

