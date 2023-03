Morte de adolescente pela Guarda Municipal é investigada como acidente

A causa da morte do adolescente Caio José Ferreira de Souza Lemes, 17 anos, durante uma abordagem da Guarda Municipal (GM) na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), no último sábado (25), é investigada como sendo um possível disparo acidental de arma de fogo. A linha de investigação foi divulgada pela Polícia Civil (PCPR).

“Foram identificadas algumas testemunhas do fato e constatamos que não houve um confronto, conforme uma testemunha. O Caio não chegou a investir contra os policiais com uma faca e na perseguição, com o adolescente já rendido, trabalhamos com a hipótese de que tenha acontecido um disparo acidental”, afirma o delegado Eric Guedes.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que os agentes envolvidos na morte do adolescente correram atrás dele com armas em punho. As câmeras corporais dos GMs estavam desligadas e isso causou revolta em familiares da vítima.

No boletim de ocorrência (B.O.), os agentes afirmaram que Caio guardava uma faca de 25 centímetros dentro do boné que usava. Nesta semana foram ouvidas quatro testemunhas. Na sequência, o delegado espera ouvir os três agentes envolvidos. O inquérito policial deve apontar para homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, e fraude processual.

Curitiba abrirá uma sindicância para apurar porque as câmeras corporais dos agentes estavam desligadas. Os próprios guardas têm a autonomia para ligar e desligar a câmera e tem a orientação de ligar quando o atendimento começar e desligar apenas quando acabar. Assim, é responsabilidade dos GMs o registro das ocorrências.

