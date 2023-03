Câmeras desligadas e revolta. A morte do adolescente Caio José Ferreira de Souza Lemes, 17 anos, no último sábado (25), na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), causou estranheza para os curitibanos.

No Boletim de ocorrência, os guardas afirmam que o Caio teria tirado do boné uma faca de 25 centímetros e na tentativa de defesa, o policial atirou no jovem. Apesar de estarem com câmeras acopladas ao uniforme, as imagens não foram gravadas pela Guarda Municipal (GM)

Um decreto de outubro do ano passado autorizou a implantação do sistema de vídeo e áudio nas viaturas da Guarda Municipal de Curitiba, que registraria a ação dos policiais por câmeras acopladas nos uniformes ou mesmo instaladas nas viaturas (515 câmeras corporais e 160 nas viaturas da GM). O objetivo é ajudar a coibir atividades irregulares da função e proteger o agente. O custo com o serviço é próximo a R$ 9,5 milhões pelo período de 12 meses, segundo o Portal de Transparência da prefeitura.

No caso do Caio, não houve gravação. A prefeitura informou que as câmeras estavam desligadas. Ao não realizar a gravação, a família da vítima acredita que a abordagem foi errada.

“Eu quero saber como é o treinamento. Essa abordagem foi completamente infeliz e absurda. Abordaram o meu filho, bateram e deram um tiro na cabeça dele. Nunca mais vou ver olhar o rosto dele“, disse Lilian Ferreira, mãe do adolescente.

Segundo André Romero, advogado que representa a família, é estranho apontar que o jovem estaria portando uma faca. “Isso é uma das perguntas que precisam ser respondidas. Imagens nas redes sociais mostram que o corpo do Caio aparece sem camisa no chão e certamente não estaria com a faca acondicionada na bermuda dele”, comentou André.

Em nota, a Guarda Municipal de Curitiba, relatou não poder dar mais informações dos motivos que levaram as câmeras a estarem desligadas, apesar da orientação de mantê-las ligadas nas ocorrências. “A Guarda Municipal não pode divulgar informações até a conclusão dos trabalhos, a fim de não prejudicar a investigação”, afirmou a GM.

Os agentes envolvidos foram afastados de serviços operacionais.

Relembre o caso

Segundo consta no boletim de ocorrência, Caio e amigos foram abordados pela Guarda Municipal (GM), após uma pessoa denunciar que o grupo estaria vendendo drogas. Ao realizar o patrulhamento, os agentes visualizaram quatro pessoas com as características relatadas pelo denunciante. Ao se aproximar, os jovens teriam fugido.

A partir disso, a perseguição iniciou. Dois policiais a pé e um com a viatura. Com o veículo, Caio é cercado e faz um gesto indicando que iria se deitar. No boletim de ocorrência, o guarda relata que Caio tirou do boné uma faca. Ao perceber a faca, o agente disparou com uma arma de fogo. O adolescente foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo o agente, na calça de Caio teria dois tabletes de substância parecida com maconha, um celular e um cartão transporte. A arma de fogo usada na abordagem foi entregue à Central de Flagrantes da Polícia Civil. No boletim de ocorrência, não existe a citação de quantos disparos foram realizados.

