Polícia investiga morte de mulher em salto do Litoral do Paraná

A morte da publicitária Josiane Gomes Fuchs, 32 anos, após uma queda no Salto dos Macacos, em Morretes, Litoral do Paraná, é investigada pela Polícia Civil (PCPR). A apuração é feita junto ao Corpo de Bombeiros. A mulher estava no litoral no último domingo (26) e morreu após bater a cabeça, na região de uma cachoeira.

Segundo informações, chovia no local. A publicitária teria caído do alto de uma queda d’água. Para chegar até o topo onde ela estava, a caminhada é de cerca de três horas. A cachoeira tem cerca de 40 metros, de acordo com o Instituto Água e Terra.

Segundo a PCPR, os resgates em caso de acidentes dependem das condições climáticas. Como estava chovendo, os bombeiros e pessoas do grupo voluntário Corpo de Socorro em Montanha levaram horas para realizar o resgate a pé.

Josiane Fuchs foi sepultada na última terça-feira (28).

