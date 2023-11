A partir das 11h desta terça feira (28), a Rua Saturnino Arruda dos Santos, no bairro Pilarzinho, passará a ter sentido único. A mudança será feita pela Superintendência de Trânsito (Setran) com o objetivo de trazer mais segurança para as pessoas que transitam na região.

Com a alteração, a rua passa a ter sentido único de circulação da Rua José Morais para a Rua Guy de Maupassant. Entre os beneficiados pela medida estão os estudantes e profissionais da Escola Municipal Professor Herley Mehl.

LEIA TAMBÉM:

>> “Tenho uma doença neurológica”, diz vereadora de Curitiba após acidente e prisão

>> Ilha Patrimônio da Humanidade no Paraná está abandonada: sem trapiche, remédios e cheia de lixo

Agentes de trânsito estarão na região para orientar os motoristas. Em caso de chuva intensa ou forte garoa, a alteração de sentido poderá ser adiada.

Intervenções

Intervenções como essa no trânsito da cidade são sempre precedidas por estudos técnicos que analisam o fluxo de veículos, de pedestres e o impacto no tráfego. Essas análises se baseiam no monitoramento realizado pela Superintendência de Trânsito, bem como nas solicitações recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão, Fala Curitiba e outros canais da Prefeitura.

Você já viu essas??

Oportunidade R$ 24 mil de salário, tá bom?? Oportunidade está aí, Saiba como! O cara da bondade! O cara da bondade! O que esse curitibano faz é INCRÍVEL! Embriagada! VÍDEO! Câmera flagra acidente envolvendo vereadora de Curitiba