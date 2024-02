A Rua Paulo Rodrigues Simões, no bairro Barreirinha, em Curitiba, terá sentido único a partir das 11 horas desta quinta-feira (22). A mudança será feita pela Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) com o objetivo de trazer mais segurança para os estudantes do Centro de Educação Infantil Passo à Frente.

Com a alteração, a Rua Paulo Rodrigues Simões passa a ter sentido único de circulação no trecho entre a Deputado Edgar Távora e a Avenida Anita Garibaldi. De acordo com a Setran, a medida atende pedidos da população que circula pela área.

Confira como ficará o trecho com a mudança:

Divulgação Prefeitura de Curitiba

Agentes de trânsito estarão na região para orientar os motoristas. Em caso de chuva intensa, a alteração de sentido poderá ser adiada.

