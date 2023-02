Atenção, motoristas! No bairro Portão, em Curitiba, um trecho da Rua Carmen Maito Stinglin passa a ter sentido único de circulação a partir das 11h desta sexta-feira (17). A mudança será a partir da Avenida República Argentina para a Rua Francisco Frischmann, via rápida do Portão.

LEIA TAMBÉM:

>> Veja o melhor horário para escapar de congestionamentos na BR-376 e BR-277; Siga em tempo real!

>> Ruas de bairros nobres de Curitiba terão cobrança de EstaR em breve; Veja quais!

>> IPVA dos veículos com placas final 3 e 4 deve pagar 2ª parcela até sexta-feira

A alteração será implantada pela Superintendência de Trânsito (Setran). E agentes de trânsito vão orientar os motoristas no local.

Intervenções no trânsito

De acordo com a Setran, cada mudança no trânsito da cidade é precedida de estudos técnicos, cruzando dados de fluxo de veículos, de pedestres e de impactos no tráfego gerado, a partir do acompanhamento da órgão e das demandas recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão.

Veja que incrível