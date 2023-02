O Carnaval chegou e esta sexta-feira (17) é o dia que muita gente escolhe para pegar a estrada e curtir os dias de folia no litoral do Paraná ou no litoral de Santa Catarina. Tanto BR-277 quanto BR-376 prometem ter fluxo intenso durante este “primeiro” dia de feriado, já que a maioria das pessoas aproveita o #sextou pra pegar a estrada. Sentido interior o movimento de veículos também deve seguir intensa!

BR-277 sem guindaste no caminho!

BR-277, no Paraná, no trecho entre Curitiba e o Litoral. Foto: DER/PR / divulgação.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) retiraram novamente os guindastes que trabalham nas obras de recuperação da BR-277 no Litoral, no km 41 e km 42 respectivamente. A medida visa evitar congestionamentos na rodovia durante o Carnaval, quando é esperado grande movimento de veículos rumo aos municípios litorâneos.

BR-376 terá fluxo intenso

Durante o Carnaval a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a BR-376, prevê uma elevação de até 69%, com média de veículos diária por praça acima de 58 mil veículos – nos dias de maior movimento (sexta e sábado).

E o trecho do deslizamento?

Segundo a concessionária por lá o trânsito opera com sinalização para restrições. Confira aqui como estão as condições no trecho e o trabalho feito para manter a segurança aos viajantes.

BR-376 passou por obras no trecho da Serra do Mar onde ocorreu o deslizamento. Foto: Divulgação/Arteris Litoral Sul

PR´s terão fiscalização reforçada

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) inicia nesta sexta-feira (17) a Operação Carnaval, que tem como objetivo garantir a segurança dos usuários das rodovias estaduais de todo o Paraná durante esse período. A operação inicia à zero desta sexta-feira (17) e segue até as 23h59 de quarta (22).

A operação terá policiamento preventivo e repressivo, a fim de evitar acidentes e coibir infrações e crimes de trânsito. Para isso, as equipes policiais estarão equipadas com radares portáteis e etilômetros (bafômetros) que serão utilizados nos patrulhamentos móveis e pontos-base onde estiverem posicionadas.

Caminhões terão restrições no feriadão

Datas e horários com restrição

BR-277 (Curitiba-Paranaguá)

Dia 17/02 (sexta-feira): Do meio-dia à meia-noite, no sentido litoral

Dia 18/02 (sábado): Das 06h às 18h, no sentido litoral

Dia 21/02 (terça-feira): Das 10h às 22h, no sentido capital

Dia 22/02 (quarta-feira): Das 6h às 14h, no sentido capital

BR-376 (Paraná-Santa Catarina)



Dia 17/02 (sexta-feira): Das 14h às 22 h, no sentido Santa Catarina

Dia 18/02 (sábado): Das 06h às 18h, no sentido Santa Catarina

Dia 21/02 (terça-feira): Das 10h às 22h, no sentido Paraná

Dia 22/02 (quarta-feira): Das 6h às 14h, no sentido Paraná

BR-116 terá grande movimento

Quem decidir pegar a estrada sentido São Paulo pela BR-116 terá que ter paciência. A previsão da concessionária que administra o trecho é que passem mais de 195.548 veículos na rodovia. O horário de pico será das 14h às 23h. No fim da manhã de sexta, fila de seis quilômetros no km 102, no Contorno Leste), em São José dos Pinhais, sentido São Paulo. No sentido Curitiba, fila de cinco quilômetros na altura de Registro.

