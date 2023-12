Bairros de Colombo e Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, têm o abastecimento de água prejudicado nesta segunda-feira (4). De acordo com a Sanepar, o problema ocorre devido à baixa reservação do sistema de distribuição de Piraquara.

A previsão é de normalização é às 6h da manhã de terça-feira (5). Neste período, a companhia solicita que a população faça uso racional da água, com uso prioritário para alimentação e higiene pessoal. Veja abaixo as regiões impactadas.

Bairros afetados

Colombo

Guaraituba, Maracanã, Guarani, Monza, Atuba, Rio Pequeno, Campo Pequeno e São Gabriel

Piraquara

Vila Militar, Vila Macedo, Vila Suzi, Planta Simone, Planta Cruzeiro, Vila Franca, Vila Fuck, São Cristóvão, Vila Juliana, Jardim Santa Clara, Jardim Santa Maria, Planta São Tiago, Vila Santa Helena e Planta Deodoro

Com caixa d’água

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Para reclamar ou tirar dúvidas

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

