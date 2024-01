O prefeito de Curitiba Rafael Greca prometeu e o povo só acredita vendo. O alvo da promessa é a entrega do Trevo do Atuba, local de trânsito complicado de Curitiba que está em obras há anos, deixando motoristas que precisam passar pela região de cabelo em pé com tanto congestionamento. Em um post feito nas redes sociais o prefeito garantiu que até junho de 2024 o local estará entregue, mas encarou uma enxurrada de questionamentos que renderam respostas “na lata” do administrador de Curitiba.

“No Atuba avança, neste final de ano, a maior obra urbana da história de Curitiba. Todas as pistas sendo pavimentadas. Vamos inaugurá-la dentro do cronograma de conclusão”, disse o prefeito dia 30 de dezembro nas redes sociais, citando o mês de junho como prazo. Na sequência muitas pessoas questionaram este prazo. Greca tem o costume de responder as pessoas e já contou para a Tribuna como que é essa rotina.

“Todo dia passo nesse trecho e fico parado 20 minutos e lembro do Sr. prefeito e lhe faço alguns elogios… obra está um desastre, só transtorno”, disse um seguidor. Greca respondeu. “Fazer uma via de 12 pistas com gente indo e vindo é sem dúvida nenhuma fator de transtorno. Vai passar até junho“, explicou.

Em outro comentário Greca colocou à prova a experiência de um curitibano que utiliza diariamente o trecho com a “categoria” da Agência Francesa de Desenvolvimento.

Só quero ver o congestionamento do pessoal que vem dá Mascarenhas pegar esse retorno em frente ao Assaí sentido SP , já que o movimento de caminhão é grande, não acredito que irá fluir tranquilamente”, disse o seguidor. Greca mandou a reposta logo em seguida: Vejamos quem tem razão; você ou o corpo técnico do IPPUC e da Agência Francesa de Desenvolvimento?”, questionou o prefeito.

Greca responde mesmo!

Prefeito de Curitiba Rafael Greca. Foto: Giuliano Gomes/Arquivo/Tribuna do Paraná

Em um papo com a Tribuna Greca confirmou que é ele mesmo quem responde os internautas e manda as respostas no mínimo inusitadas. Relembre aqui algumas dos embates entre o prefeito e a populaçã.

