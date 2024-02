Para contribuir no aprendizado de uma nova língua, na comunicação e no desenvolvimento pessoal, o Sesc PR está com as inscrições abertas para 956 vagas gratuitas em cursos de Inglês e Espanhol, nas 31 unidades espalhadas pelo Paraná. Somente em Curitiba e em São José dos Pinhais, na região metropolitana, estão disponíveis 96 bolsas de estudo.

As inscrições para concorrer às vagas de estudo devem ser feitas nas centrais de relacionamento de cada unidade e terminam na próxima quarta-feira (07). As aulas são do nível inicial ao avançado e preparadas para receber diferentes públicos, a partir dos 11 anos.

No Sesc Água Verde, por exemplo, existem turmas de inglês que atendem alunos com 40 anos ou mais.

Aulas de espanhol gratuitas no Paraná

As aulas de Espanhol são ofertadas apenas nas unidades do Sesc Portão, em Curitiba; em Foz do Iguaçu, Ivaiporã, Maringá e Paranavaí.

Curso gratuito dura um semestre

Todos os alunos bolsistas recebem gratuitamente o material escolar didático da Cambridge University Press para o Inglês e da Editora Edelsa, para o de Espanhol. As aulas são divididas em módulos e a cada 60 horas de curso, ou seja, um semestre, o aluno receberá certificação.

Quem pode se inscrever nos cursos de inglês e espanhol

As bolsas de estudo estão disponíveis para:

Trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo ou seus dependentes;

Estudantes da Educação Básica na rede pública de ensino;

Estudante da rede particular de ensino com bolsa de estudo integral.

Os candidatos devem comprovar renda bruta familiar de até três salários mínimos conforme o piso nacional vigente. No edital é possível ter acesso à listagem completa da documentação exigida e consultar a relação de unidades que oferecem as vagas em 2024.

Cursos pagos do Sesc PR

Além das vagas gratuitas, o Sesc PR também oferece cursos pagos de Inglês e de Espanhol. O material didático utilizado nas aulas está incluso no valor das mensalidades. O estudante também tem acesso a um livro de apoio de exercícios impresso, online ou digital. Veja mais informações sobre os cursos.

