Nesta sexta-feira (02) e no sábado (03), os shows gratuitos no litoral do Paraná contam com apresentações dos grupos Pixote e Chiclete com Banana e dos cantores Dudu Nobre e Simone Mendes.

O axé do Chiclete com Banana abre a programação em Pontal do Paraná nesta sexta. O público vai conferir sucessos como “100% Você”, “Diga que Valeu” e “Voa Voa”. Matinhos também vai receber pagode com o grupo Pixote, com hits como “Insegurança”, “Nem de Graça” e “Mande um Sinal”.

Já no sábado (03), a grande atração de Matinhos é Simone Mendes. A sertaneja traz ao show solo grandes músicas, como “Erro Gostoso”, “Manda um Oi” e “Dois Fugitivos”. Em Pontal do Paraná a atração do sábado é Dudu Nobre, que vai levar ao litoral samba e pagode, tocando hits como “A Grande Família”, “Ô Irene” e “Tempo de Don Don”.

Em Matinhos, as apresentações acontecem no palco montado na Avenida Atlântica, 168, em Caiobá, próximo ao Pico de Matinhos. Em Pontal do Paraná, os shows acontecem na Avenida Sete de Setembro, 1.661, no Centro de Eventos Marisol, no Balneário Marisol.

Raça Negra, Trio Parada Dura e Zezé di Camargo e Luciano se apresentam no litoral

A programação de shows segue até o final de fevereiro, com um intervalo na semana do Carnaval. O litoral ainda receberá nZezé di Camargo e Luciano, Raça Negra e Trio Parada Dura. O calendário com todas as atrações pode ser conferido no site do Verão Maior Paraná.

Confira a agenda de shows deste fim de semana no litoral do Paraná

2 de fevereiro (sexta-feira), às 21h

Matinhos – Pixote

Pontal do Paraná – Chiclete com Banana

3 de fevereiro (sábado), às 21h

Matinhos – Simone Mendes

Pontal do Paraná – Dudu Nobre

